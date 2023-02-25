عقيلة أمام الاتحاد البرلماني العربي: نعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح، إن المجلس «يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، لدعم مفوضية الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية»، وذلك في كلمة أمام المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في ‫بغداد‬⁩.

وأضاف عقيلة، وفق مكتبه الإعلامي: «نسعى حاليا لصياغة قوانين توافقية بين الأطراف تنال قبول الجميع». ونوه إلى أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور، وأجرى التعديل الدستوري المطلوب للانطلاق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

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واستعرض رئيس مجلس النواب دور المجلس في ظل الأزمة السياسية الليبية، وقال: «حققنا نجاحا كبيرا في وقف الاقتتال بين الليبيين»، مضيفا «توجهنا بكل جدية وصدق نحو صياغة اتفاقات سياسية وتوافقات اجتماعية من شأنها حل الأزمات وإنهاء الصراعات»، و«أطلقنا مسارا أمنيا وعسكريا بغية المحافظة على وقف الاقتتال».

عقيلة والحلبوسي

ويوم الجمعة، وصل عقيلة صالح إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. وكان في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله في العاصمة العراقية رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

ويرافق رئيس مجلس النواب وفد من النواب عبدالسلام نصية، وإدريس المغربي، وحمد ماقيق، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في ‫بغداد‬⁩، 25 فبراير 2023. (مجلس النواب)