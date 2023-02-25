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بلينكن بعد مباحثات «مثمرة» مع باتيلي: ندعم الانتخابات الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 11:37 صباحا
بلينكن بعد مباحثات «مثمرة» مع باتيلي: ندعم الانتخابات الليبية في 2023
بلينكن وباتيلي خلال لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 25 فبراير 2023. (تويتر)
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن إجراء «مباحثات مثمرة» مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم السبت. 

وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد أثنيت على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023». وأضاف «تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».

باتيلي في نيويورك
ووصل المبعوث الأممي لدى ليبيا الثلاثاء الماضي إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.

- البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي المرتقبة 
- واشنطن تطالب بالاصطفاف خلف باتيلي لتسهيل الانتخابات الليبية
- مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي

ومساء الخميس طالبت وزارة الخارجية الأميركية بضرورة الاصطفاف خلف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا. وذلك في تصريح لمستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، عقب اجتماع عقد في واشنطن «شركاء عالميين» لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا.

بلينكن وباتيلي في لقطة تذكارية عقب لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 25 فبراير 2023. (تويتر)
بلينكن وباتيلي في لقطة تذكارية عقب لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 25 فبراير 2023. (تويتر)
بلينكن وباتيلي في لقطة تذكارية عقب لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 25 فبراير 2023. (تويتر)
بلينكن وباتيلي في لقطة تذكارية عقب لقاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 25 فبراير 2023. (تويتر)
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