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«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل خمس إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 10:49 صباحا
«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل خمس إلى شحات
نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي اليوم السبت 25 فبراير 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى شحات، تصل سرعتها إلى ما بين 25 و40 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار على ساحل شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية متوسطة بسبب الأتربة والغبار.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وغربية على باقي الساحل، سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، قد تصل إلى 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية متوسطة إلى رديئة بسبب الأتربة والغبار.
• السحب قليلة تتكاثر أحيانا.
• الرياح جنوبية شرقية إلى قبلي، سرعتها بين 5 و25 عقدة، وتصل غدا لما بين 30 و40 عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر، ويصل غدا إلى 3 أمتار على ساحل شحات.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج ثم قليل الاضطراب ويكون مضطربا غدا على ساحل شحات.
• درجة حرارة سطح البحر 18 درجة مئوية.

«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل خمس إلى شحات
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