«الأرصاد» يحذر الصيادين من رياح على ساحل خمس إلى شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى شحات، تصل سرعتها إلى ما بين 25 و40 عقدة، مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار على ساحل شحات.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة بسبب الأتربة والغبار.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وغربية على باقي الساحل، سرعتها ما بين 10 و20 عقدة، قد تصل إلى 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.