بالصور: 21 قائمة تتنافس على انتخابات «بلدي» بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

انطلقت في مدينة بني وليد، صباح اليوم السبت، انتخابات المجلس البلدي وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة بمشاركة 21 قائمة.

لا تأخير في انتخابات المجلس البلدي بني وليد

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 9 صباحا (بتوقيت ليبيا)، وقال منسق الإعلام باللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد عبدالسلام زبيدة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر.

ودعا زبيدة جميع الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات والتعاون مع موظفى مراكز الاقتراع لإنجاح العملية الانتخابية.

- %77.7 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي العربان

- %28.2 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي غريان حتى الآن

- إعلان النتائج المبدئية لانتخابات المجلس البلدي الخمس

وفي 11 فبراير الجاري، أجريت انتخابات المجلس البلدي العربان، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 77.7% من إجمالي من سجلوا في التصويت (4 آلاف و623 ناخبا).

مركز تصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، 25 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

مركز تصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، 25 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

مركز تصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، 25 فبراير 2023. (بوابة الوسط)

مركز تصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، 25 فبراير 2023. (بوابة الوسط)