الأرصاد: تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، تأثر أغلب مناطق ليبيا اليوم وغدا بتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية السرعة قد تصل سرعتها احيانا على بعض المناطق إلى 70 كم/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار مما يتسبب في هبوط الرؤية الافقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على مناطق الجنوب الغربي .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا غدًا على مناطق الشمال الغربي .

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق.

الرياح: جنوبية غربية نشطة إلى قوية السرعة تصل سرعتها هذا اليوم إلى 70 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط من مساء اليوم مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

الجفرة – سبها - غـات- غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية نشطة السرعة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.