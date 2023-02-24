خلال اجتماع واشنطن.. أميركا تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان اتفاق بلادها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي على ضرورة تقديم المساعدة لإجراء الانتخابات الليبية «حرة ونزيهة» في العام 2023.

جاء ذلك خلال مداولاتها أمس الخميس مع مسؤولين رفيعي المستوى المشاركين في اجتماع واشنطن بشأن ليبيا، وهم يمثلون دول «مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا»، حسب بيان الخارجية الأميركية.

الاجتماع تناول دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش «مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية»، كما أطلع باتيلي الحضور على مستجدات مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا؛ بهدف تعزيز الإجماع حول إجراء الانتخابات في العام الجاري.

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كما أحيط المشاركون علما بما أنجزه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر بخصوص الأساس الدستوري للانتخابات، والمشاورات التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات.