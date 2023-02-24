شاهد في «الحصاد».. هل أصبح التعديل الدستوري الـ13 أمرا واقعا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «الحصاد» على قناة «الوسط» (WTV) الجمعة، الضوء على إقرار مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، فهل يعني ذلك أن الأمر حُسم رغم استمرار مداولات المجلس الأعلى للدولة بشأن التعديل؟

كما تناقش الحلقة أيضا نتائج الاجتماع الدولي الذي تستضيفه واشنطن «2+2+P3» الذي يتناول الوضع في ليبيا مع الفاعلين الدوليين في المشهد.

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- مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي

وأمس الخميس، عقدت مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعًا في العاصمة الأميركية، بحضور الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، حيث تضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطًا في الملف الليبي.