باشاغا: 2023 يجب أن يكون عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ، اليوم الجمعة، إلى أن «يكون عام 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي في التغيير والانتقال الديمقراطي».

وقال باشاغا إن هذه الانتخابات هي «تمكين لإرادة 3 ملايين ناخب لممارسة حقهم بالتوجه نحو صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية»، وفق تصريح نقلته منصة «رئيسنا» التابعة لرئيس الحكومة المكلفة من النواب.

النواب يقر التعديل الدستوري

ويوم الخميس، نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق. وأقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.

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- بن شرادة: التعديل الدستوري نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط» إنى هذا التعديل «نتاج اتفاقات بين مجلسي النواب والدولة، خاصة بعد إحالة النقاط الخلافية وتحويلها إلى قانون الانتخاب». وأضاف بن شرادة «أعتقد أنه لا يوجد خلاف على هذا التعديل»، لكنه أرجع عدم تصويت مجلس الدولة عليه خلال اليومين السابقين، وفي جلسة الخميس، إلى «وجود بعض الخلافات لمجرد الخلاف».

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، رحبت مصر باقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنه «خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة».