عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي غدًا السبت

الحلبوسي في استقبال عقيلة

وكان في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله العاصمة العراقية رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

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ويرافق رئيس مجلس النواب وفد يتكون من النواب عبدالسلام نصية، وإدريس المغربي، وحمد ماقيق، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)

عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)