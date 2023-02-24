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عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 05:34 مساء
عقيلة صالح في بغداد للمشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي
عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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 وصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الجمعة، العاصمة العراقية بغداد،  للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي غدًا السبت

 الحلبوسي في استقبال عقيلة
وكان في استقبال عقيلة صالح لدى وصوله العاصمة العراقية رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي 
- عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
- عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين

ويرافق  رئيس مجلس النواب وفد يتكون من النواب عبدالسلام نصية، وإدريس المغربي، وحمد ماقيق، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري.

عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)
عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)
عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)
عقيلة صالح ورئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لدى وصوله العاصمة العراقية، 24 فبراير 2023. (مجلس النواب)
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