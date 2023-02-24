مصر عن إقرار «النواب» لتعديل الإعلان الدستوري: «خطوة مهمة» نتطلع لاستكمالها

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر اليوم الجمعة، باقرار مجلس النواب لتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، معتبرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنه «خطوة هامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة».

وأكد بيان الخارجية المصرية «تطلع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد اعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب».

ويوم الخميس، نشر مجلس النواب التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس (الثالث من شهر شعبان 1444.هجري الموافق 23 فبراير 2023؛ متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق. وأقر المجلس في 7 فبراير الجاري التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في العام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.

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مصر: دعم كامل لمسار الحل الليبي-الليبي

وجدد البيان المصري «الدعم الكامل لمسار الحل الليبي-الليبي»، مشيداً «بجهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة». وأكدت الخارجية المصرية «رفض القاهرة أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات»، داعيةً «جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها».

وأكدت مصر «ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة ٥+٥ ذات الصلة».

