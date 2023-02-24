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«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 04:16 مساء
«بوناتي»: ليبيا سوق واعدة .. وواجهنا ظروفا صعبة خلال الحرب
أحد موقع إنتاج النفط الليبي. (أرشيفية: شركة زلاف ليبيا)
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قال أندريا كولومبو، الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية «بوناتي»، إن ليبيا سوق واعدة لصناعات «صُنع في إيطاليا»، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف كولومبو، في حوار مع وكالة «نوفا»، إن ليبيا «تعد سوقًا واعدًا بشكل متزايد للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية».وتابع: «لقد عانينا اقتصاديا أيضا. خلال الحرب واجهنا ظروفًا صعبة، مع تأخر المدفوعات لفترة طويلة»، مضيفا: «منذ العام الماضي، عدنا إلى الحصول على عقود مع المؤسسة الليبية للنفط وبوجه عام، نشهد فرصًا تجعلنا واثقين من أنفسنا».

وأشار كولومبو إلى أنه «من الواضح إننا بحاجة إلى الاستقرار والأمن ولكن أيضاً التعاون الإيجابي بين شركات النفط الوطنية الحكومية مثل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية والشركات الدولية. في ليبيا، نحن في بداية مرحلة جديدة من التعاون والحوار بين الأطراف الثلاثة والتي يمكن أن تكون واعدة للغاية». وكشف كولومبو تطلع الشركة الإيطالية، المكونة من مساهمين يشملون Igefi وعائلات دي فيتشينزو وكاردانو وبارمالات «لاكتاليس» وغيريللي للاستثمار، إلى السوق التونسية المجاورة.

رهانات الشركة الإيطالية
وتراهن شركة بوناتي التي يقع مقرها في بارما كثيرًا على شمال إفريقيا. ويوجد في ليبيا 625 شخصًا منهم عشرة إيطاليين، بالإضافة إلى أكثر من 1.096 شخصًا من بينهم 27 إيطاليًا في الجزائر المجاورة.

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وحصلت «بوناتي» مؤخرًا على عقد الهندسة، وشراء المواد، والبناء لتشغيل شركة نفوسة للعمليات النفطية في منطقة جنوب العاصمة طرابلس، مع مشاريع الصيانة على محطات المعالجة والضغط المخصصة لتزويد الغاز لمحطات الطاقة الرئيسية في البلاد وتصديره إلى دول ثالثة. من بين هؤلاء، تعتبر مليته المحور الرئيسي لتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب غرين ستريم، الذي يبلغ طوله أكثر من 500 كيلومتر والذي يعبر البحر الأبيض المتوسط ويربط محطة المعالجة على الساحل الليبي مع جيلا في صقلية.

في العام 2022، بلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ في ليبيا 100 مليون يورو، وهي زيادة قوية مقارنة بما يقرب من 30 مليون يورو تحققت مع تجديد عقود الصيانة في فترة ما قبل 2020 (5 سنوات).

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