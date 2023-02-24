نصية يمثل «النواب» في اجتماعات البرلمان العربي

القاهرة - بوابة الوسط

شارك عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أمس الخميس، في الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ممثلا للبرلمان.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها في العاصمة العراقية بغداد، الخطة الاستراتيجية للاتحاد البرلماني العربي عن الفترة من 2018 إلى 2022، وحددت عديد الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها القضية الفلسطينية، والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الحوار البرلماني، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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وشهد الاجتماع كذلك استعراض الخطة الاستراتيجية للاتحاد في الفترة من 2023 إلى 2026 والتي تتضمن أربعة أهداف متجددة ومتداخلة من بينها تعزيز الوصول إلى مجالس وبرلمانات عربية ممكنة وفاعلة تعتمد المرونة والابتكار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في عمل الاتحاد البرلماني العربي.

ومن المقرر أن يشهد اجتماع اللجنة التنفيذية، اليوم الجمعة، عرضا لمشروع برنامج عمل الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية، وذلك قبل يوم من انطلاق مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، السبت، في العاصمة العراقية.

من مشاركة نصية في اجتماع اللجنة التنفيذية للبرلمان العربي في بغداد، 23 فبراير 2023. (مجلس النواب)

من مشاركة نصية في اجتماع اللجنة التنفيذية للبرلمان العربي في بغداد، 23 فبراير 2023. (مجلس النواب)

من مشاركة نصية في اجتماع اللجنة التنفيذية للبرلمان العربي في بغداد، 23 فبراير 2023. (مجلس النواب)