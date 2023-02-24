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«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 24 فبراير 2023, 01:50 مساء
«وول ستريت جورنال»: تحالف بين متمردين تشاديين و«فاغنر» في ليبيا للتخلص من ديبي
رئيس تشاد الانتقالي، محمد إدريس ديبي. (الإنترنت)
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قال مسؤولون أميركيون وأفارقة إن التهديدات الحالية لرئيس تشاد الانتقالي، محمد إدريس ديبي، تأتي من التحالفات القائمة بين المتمردين التشاديين ومجموعة «فاغنر» الروسية الذين يتمتعون بحضور لافت في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأشاروا إلى تحالف بين الجانبين للتخلص من ديبي.

وتحدث المسؤولون إلى جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس الخميس، عن معلومات توصلت إليها الاستخبارات الأميركية تفيد بأن مجموعة «فاغنر» تتعاون مع مجموعات تشادية مسلحة في ليبيا لتنفيذ خطة للتخلص من محمد إدريس ديبي والاستيلاء على السلطة. وزعمت المصادر نفسها أن «رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين يتعاون مع مسلحين تشاديين لزعزعة السلطة الانتقالية في البلاد وربما لقتل الرئيس التشادي».

ونقلت الجريدة الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن بريغوجين عرض على المسلحين التشاديين دعما ماديا وعملياتيا لتنفيذ الخطة، فيما أكد مسؤول أفريقي تزويد تشاد بهذه المعلومات التي تفيد بتهديد يمس حكومتها ورئيسها ومسؤولين كبارا آخرين، مؤكدا أنها تتعامل مع الأمر بجدية بالغة. وذكرت «وول ستريت جورنال» أن تشاد تعد حليفا رئيسيا للغرب في مكافحة الإرهاب.

خطة للتخلص من ديبي
وقال مسؤول  أميركي آخر: «عندما تجمع بين مقتل والد ديبي مع ما نراه اليوم، تظهر صورة واضحة جدًا لخطة بريغوجين/ فاغنر المنسقة والمستمرة لزعزعة استقرار الحكومة الانتقالية في تشاد».

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وتابع التقرير الأميركي أن جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» التي قتلت الرئيس السابق إدريس ديبي في أبريل 2021، كانت تملك حتى وقت قريب 700 مقاتل متمرد متمركزين في الجفرة، وهي قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا حيث يتواجد مقاتلي «فاغنر» أيضا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.  

وتحدثت الجريدة عن عمل «قوات شرق ليبيا مع كل من فاغنر ومتمردي فاكت» التشاديين لمحاولة الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا قبل تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة كجزء من اتفاق سلام 2021. ويأتي ذلك وسط مساع غربية لطرد «فاغنر» من أفريقيا بعدما صار للمجموعة الروسية العسكرية وجودا في بلدان عدة.

عرض أميركي لأفريقيا الوسط مقابل طرد «فاغنر»
وفي هذا السياق، قالت جريدة «لوموند» الفرنسية، الأربعاء، إن واشنطن عرضت على بانغي تدريب جيشها وزيادة مساعداتها الإنسانية لها مقابل طرد القوات شبه العسكرية الروسية من جمهورية أفريقيا الوسطى، فيما بدا صفقة كلاسيكية مع انطلاق الإستراتيجية الأميركية لإخلاء أفريقيا من مرتزقة «فاغنر».

وكشفت الجريدة الفرنسية أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا تلقى مذكرة من الإدارة الأميركية منتصف ديسمبر 2022، توضح له الفوائد التي قد يجنيها من الانفصال عن الجماعات شبه العسكرية التابعة لـ«فاغنر»، والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها.

وتمنح الولايات المتحدة 12 شهرا لرئيس أفريقيا الوسطى للنأي بنفسه عن المرتزقة الروس الذين يعملون في بلده وفقا لاتفاقية رسمية منذ بداية 2018، تتضمن أمن الرئيس ودعم الجيش، وقد وسعت أنشطتها إلى التعدين وتأمين القوافل ومراقبة الجمارك وحتى إنتاج الفودكا (وهو نوع من الخمر مشهور في روسيا)، فيما يبدو سيطرة متزايدة مصحوبة بانتهاكات متعددة أبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان، وفق التقرير الفرنسي.

وأقرت وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى، سيلفي بابو تيمون، لـ«لوموند» بأنها «على اتصال دائم» بالدبلوماسية الأميركية منذ أكتوبر 2022، لكنها تنفي علمها بوثيقة مكتوبة تملي فيها واشنطن شروط تعاونها، مشيرة إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى تريد تنويع شراكاتها.

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