سرت تتسلم زورقا متعدد المهام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تسلمت بلدية سرت، أمس الخميس، زورق «فايبر قلاس» متعدد المهام خلال مراسم حضرها عميد البلدية مختار المعداني.

وشهد المراسم مدير الإدارة العامة لحرس السواحل بوزارة الداخلية اللواء بشير بنور، وعضو بلدية سرت مخلوف حامد، ومدير خفر السواحل بسرت العقيد عبدالحفيظ مسعود، ومدير العلاقات بمديرية أمن سرت العميد حسين العامري، ونقيب الصيادين ومدير مركز تدريب الشرطة بالمدينة، وفق بيان صادر عن البلدية.

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ويحقق الزورق الجديد أكثر من مهمة، حيث بالإمكان استخدامه في الحالات الطارئة والأمنية فضلا عن متابعة الشواطئ والسواحل.

من مراسم تسلم بلدية سرت زورقا متعدد المهام، 23 فبراير 2023. (بلدية سرت)

من مراسم تسلم بلدية سرت زورقا متعدد المهام، 23 فبراير 2023. (بلدية سرت)

من مراسم تسلم بلدية سرت زورقا متعدد المهام، 23 فبراير 2023. (بلدية سرت)