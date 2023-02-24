«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى قبلية نشطة غدا السبت على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى قبلية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 18 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة والغبار.