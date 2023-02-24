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اتفاق أميركي أممي على ضرورة السعي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 10:19 صباحا
اتفاق أميركي أممي على ضرورة السعي لإجراء الانتخابات الليبية في 2023
نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي آر شيرمان خلال لقاء مع باتيلي في واشنطن، 23 فبراير 2023. (حساب شيرمان على تويتر)
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي آر شيرمان، الجمعة، اتفاق الولايات المتحدة مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون «2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة».

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على استضافة الولايات المتحدة، أمس الخميس، اجتماع باتيلي مع «كبار المسؤولين في مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة»؛ لمناقشة مطلب الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت شيرمان: «يريد الشعب الليبي ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقا»، مشيرة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة على ضرورة المساعدة في «جعل 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة».

- واشنطن تطالب بالاصطفاف خلف باتيلي لتسهيل الانتخابات الليبية
- مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تجتمع في واشنطن بحضور باتيلي
- قبل سفره إلى نيويورك.. باتيلي يجري مشاورات مع المنفي وعقيلة والمشري وحفتر ووفد عن الدبيبة

وأشار البيان إلى أن باتيلي أطلع المشاركين في الاجتماع على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات في العام 2023، كما قدم إحاطة بشأن «الإنجازات» التي حققها مجلسا النواب والأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات. ونبهت الخارجية الأميركية إلى تسهيل مصر المفاوضات الليبية بشأن المسار الدستوري.

دعوة أميركية للاصطفاف حول باتيلي
ومساء الخميس، طالبت وزارة الخارجية الأميركية بضرورة الاصطفاف خلف عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا. جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، عقب اجتماع عقد في واشنطن «شركاء عالميين» لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا.

وقال شوليت، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «حان الوقت للاتحاد خلف باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات». وأضاف: «تشرفنا باستضافة شركاء عالميين لتنسيق الجهود في واشنطن، وهو تذكير بأن الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة».

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي. وقبل سفره إلى واشنطن، أجرى باتيلي، الإثنين، سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

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