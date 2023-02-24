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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 24 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 10:06 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 24 فبراير 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تنشط الرياح مساء اليوم على المناطق الغربية؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية تتكاثر أحيانا، غدا، على بعض المناطق.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول مساء اليوم إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتتحول، الأحد، إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة، وتسجل زيادة طفيفة غدا وتنخفض الأحد، على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة؛ ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و24 درجة، وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين المقبلين.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بداية من ظهر اليوم ويوم الغد؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و30 درجة، وتسجل زيادة غدا.

السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتنشط الأحد، على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و25 درجة، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الأحد.

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