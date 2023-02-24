جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية تنتظر حلا خارج الصندوق

القاهرة - بوابة الوسط

اجتماعان في واشنطن قد يكونا مفصليين وفق تقديرات متابعين للشأن الليبي، اعتبروهما خطوة إلى الأمام لمزيد من الضغط على الأطراف الليبية، التي يُنظر إليها كعامل تعطيل لإجراء الانتخابات، وبالتالي إنهاء ما سُمي بـ«القوة القاهرة» وفق توصيف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، في مناخ تسوده صراعات بين تلك الأطراف، وانقسام السلطة التنفيذية بين حكومتين.

واستكمالا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات الماراثونية التي أهدرت كثيرا من الوقت في البحث عن سبل التعامل مع معطلي الاستحقاق الانتخابي، وفي غياب اللاعب الروسي، تستأنف مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا اجتماعها في واشنطن، وهي تضم السفراء والمبعوثين الخاصين لكل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا وقطر والإمارات، وهي أبرز الدول انخراطا في الملف الليبي، وبمشاركة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. ومن المنتظر وضع خطط بديلة على الطاولة في حال استمرار تعثر اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات تمهيدا لعرضها على مجلس الأمن الدولي لاعتمادها خلال الإحاطة القادمة لباتيلي الإثنين المقبل في نيويورك.

جولات ومشاورات باتيلي

واستبق المبعوث الأممي الاجتماعين بجولات شملت دولا مؤثرة، وبمشاورات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ووفد ممثل لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

ورغم إعلان باتيلي الثلاثاء، عن «تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا العام 2023»، إلا أن رئيس المجلس الرئاسي سبقه بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى ضرورة التوافق قبل حلول أبريل، ما يعني أن الوقت ينفد أمام «المعرقلين»، لا سيما مع إطلاق أوساط أميركية بالونات اختبار عبر خطة لتسوية الصراع، تقوم أولا على إجراء الانتخابات التشريعية فقط، قبل نهاية العام الجاري مع حصر اختيار رئيس الجمهورية في يد البرلمان الجديد.

ويجري التمهيد للاستحقاق عبر تشكيل لجنة قانونية تحت رعاية الأمم المتحدة تكلف ببرمجة إطار دستوري ضمن مدة زمنية محدودة يحال بعدها إلى مجلس النواب لتمريرها.

البعض فهم من الخطوة أنها تستهدف منع ترشح حفتر ونجل معمر القذافي سيف الإسلام، ما قد يعني دخول الأزمة في مرحلة أخرى من الانسداد، جراء الرفض المتوقع للخطة من جانب معسكر المشير حفتر، ومجلسي النواب والدولة، الذين لن يقبلا بمسار يقصيهما عن صدارة المشهد بسهولة. وهناك تسريبات أخرى رجحت عرض البعثة الأممية تفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي بهدف تشكيل لجنة فنية لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

واشنطن تحض على ضرورة الانتقال إلى مرحلة الانتخابات في ليبيا

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، لدى الكشف عن زيارة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع ليبيا، «إن الهدف الأساسي من الزيارة تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية».

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وفي موازاة ذلك، أكد المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك المشارك في الاجتماع الدولي «3+2+2»، أن الدبلوماسية الألمانية في الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في إطار مخرجات مؤتمري برلين، وقبيل الاجتماع شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من العاصمة اليونانية أثينا، على أهمية الانتقال إلى مرحلة الانتخابات في أسرع وقت لتتمتع الحكومة بالشرعية وتنتخب من الشعب.

المشري يهاجم الدبيبة

وبالتزامن مع الحراك الدولي في واشنطن تواصل مواقف مجلسي النواب والدولة التأكيد على صعوبة إحداث توافق، على خلفية تعليق المجلس الذي يرأسه خالد المشري جلستين للنظر في التعديل الدستوري الـ13 ما دفع بعشرين عضوا للكشف عن عزمهم مقاطعة الجلسة المؤجلة، محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، وأن ذلك سيقود إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية. والتعديل المقصود يتكون من 32 مادة تختص بنظام الحكم واختصاصات مجلسي النواب والشيوخ والسلطة التنفيذية.

وفي وقت تثير مسألتا ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لانتخابات الرئاسة الخلافات، وجه خالد المشري سهامه إلى الدبيبة، الذي قال إنه «آخر شخص في ليبيا يفكر في إجراء الانتخابات، وأن وجوده على رأس الحكومة، أكبر عامل لعدم نجاح العملية الانتخابية»، أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فاتهم بدوره حكومة الدبيبة بتعطيل إجراء الانتخابات، مقترحا تشكيل لجنة من 45 عضواً مهمتها الوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة، تحت إشراف دولي، حيث جدد في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية – الأميركية التمسك باختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دوليا، وفق تعبيره.

الاتحاد الأفريقي يسعى نحو المصالحة

وفي غير اتجاه الغرب المستعجل لإجراء الانتخابات، يسرّع الاتحاد الأفريقي من خطواته في اتجاه تعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين، وفي هذا السياق يمكن وضع خطوة إطلاق أحد القيادات الأمنية في النظام السابق عبد الله منصور، وتوجهه إلى النيجر، وإعلان المجلس الرئاسي في بيان مقتضب أنه وبوساطة من رئيسه جرى الإفراج عن منصور في إطار مساعيه لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

وما يدعم ذلك، تصريحات رئيس النيجر محمد بازوم في ختام زيارته للكونغو الأربعاء خلال لقاء نظيره دينيس ساسو نغيسو وهما اللذان توسطا لإطلاق سراح عبد الله منصور، حيث قال بازوم «بقي هناك ثلاث شخصيات رئيسية أخرى والرئيس ساسو نغيسو يقوم بجهود عملية للإفراج عن هذه الشخصيات»، واعتبر بازوم أن هذه خطوة كبيرة ستتخذ في سياق المصالحة.

وقد يكون من هذه الشخصيات مدير المخابرات في النظام السابق، عبدالله السنوسي، وقائد الحرس الشعبي، منصور ضو، والقيادي أحمد إبراهيم، مع التذكير بأن ضباط وعسكريين آخرين لايزالون قيد الحبس والاحتجاز.

ويبقى وسط هذا المشهد انتظار ما سيتمخض عن اجتماعي واشنطن، وما إذا كانا سيشكلان حدثا مفصليا في مسارات حل الأزمة الليبية، أم سيأخذان مكانهما ضمن سلسلة الاجتماعات الماراثونية السابقة، في انتظار اجتماعات مماثلة.