«جهاز الردع»: ضبط أبرز مصادر ترويج المخدرات في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، القبض على أبرز مصادر ترويج المخدرات خلال عملية أمنية بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة.

وأضاف الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عناصره استمرت في عملية رصد وتتبع لعدة أيام وجمع معلومات من بعض المروّجين الذين جرى القبض عليهم داخل مدينة طرابلس، حيث جرى تحديد مكان المصدر، وذلك بالتعاون مع أهالي المنطقة، حتى تمكّن عناصر الجهاز من استهداف الوكر داخل منطقة زاوية المحجوب.

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تبادل إطلاق النار

وأوضح أن عناصره داهموا المكان في عملية مفاجئة، وأثناء إلقاء القبض على أحد المروجين تعرض عناصر الجهاز لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة، مما أدّى إلى جرح عنصرين من الجهاز، وجرى القبض على أبرز مصادر الترويج للمواد المخدرة بالمنطقة.

واختتم البيان بالإعلان عن مصادرة كمية كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها، وإحالة المتهم للنيابة بعد استكمال عمليات التحقيق.

مضبوطات بحوزة المتهم، الخميس 23 فبراير 2023 (جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة)