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الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 08:47 مساء
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي
اجتماع الدبيبة مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد ومدير الهيئة الليبية للبحث العلمي، الخميس 23 فبراير 2023. (حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «تعليماته، بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب» وفق منصة «حكومتنا».

جاءت تعليمات الدبيبة خلال اجتماع عقده مساء اليوم الخميس، مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي، لمتابعة النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء امحمد عبدالله، قدم خلال الاجتماع عرضا توضيحيا حول النشاط الزلزالي، معتبرا أن أول زلزال تعرضت له ليبيا في منطقة القداحية عام 1935 بلغت قوته 7.1 ريختر ولم يُحدث خسائر، يليه زلزال مدينة المرج عام 1963، والذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطنا.

انواع النشاط الزلزالي
من جهته أكد مدير إدارة علوم الزلزال نوفل الشنطة أن للنشاط الزلزالي نوعان، «أحدهما بعيد عن بلادنا وهو أكثر خطورة، والآخر يتمثل في الفوالق والصدوع وهو موجود ببلادنا ولا يعد من النوع الخطير».

وفيما يخص انحسار مياه البحر على الشواطئ التي شهدتها سواحل مدن طرابلس وسرت وبنغازي، أكد نوفل أن هذا «أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أية مخاوف كما يعتقد البعض» وفق ما نقلته منصة حكومتنا.

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