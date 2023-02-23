ليبيا تدين اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية والذي أدى إلى مقتل 10 مواطنين فلسطينيين، وجرح أكثر من 10 أشخاص آخرين، مقدمة تعازيها ومواساتها إلى أسر وأهالي الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إن ليبيا ترفض هذا العدوان على الشعب الفلسطيني في نابلس، مطالبة المنظمات الفاعلة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من العدوان والانتهاكات المستمرة لكافة قواعد القانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان.

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كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام البيان، التأكيد على موقف ليبيا حكومة وشعبا الثابت تجاه القضية العادلة وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني.