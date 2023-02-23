مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

القاهرة - بوابة الوسط

أجل المجلس الأعلى للدولة، جلسة التصويت على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري التي كان من المقرر انعقادها اليوم الخميس، بينما نظم محتجون تظاهرة أمام فندق المهاري في طرابلس حيث مقر انعقاد الجلسة للتنديد بالتعديل الدستوري.

أسباب تأجيل الجلسة

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح نقلته قناة «ليبيا الأحرار» إن الجلسة تأجلت «بسبب عدم اكتمال النصاب» نتيجة «قيام متظاهرين بمنع بعض الأعضاء من الدخول إلى الجلسة» في إشارة إلى المجتجين أمام مقر المجلس.

وأكد بن شرادة في تصريحه أن الجلسة كان من المفترض أن يصوت خلالها أعضاء المجلس الأعلى للدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الصادر من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الأعضاء الذين تمكنوا من الحضور عقدوا جلسة تشاورية انتهت إلى تأجيل الحسم في موضوع التعديل الدستوري إلى الأحد القادم.

محتجون يرفضون التعديل الدستوري

وأظهرت لقطات فيديو وصور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتجون أمام فندق المهاري في طرابلس حيث مقر المجلس الأعلى للدولة، يتظاهرون للتنديد بالتعديل الدستوري والمطالبة بإيقافه، معتبرين إياه بمثابة «نهاية لثورة 17 فبراير».

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وبرر المحتجون رفضهم إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري بأنه يسمح للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح وخوض الانتخابات، ويشكل تعديا على حقوق الشعب دون الرجوع إليه بوصفه صاحب الحق الأصيل في تقرير مصيره.

كما ندد المحتجون بمجلسي النواب والدولة، معتبرين ممارساتهما «انتهاكا ومخالفة جسيمة للنصوص الدستورية»، وحذروا من مواصلة العبث بمصير الليبيين، كما أكدوا تمسكهم بالإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2023 والذهاب إلى الانتخابات.

ماهية التعديل الدستوري الدستوري الثالث عشر

وأقر مجلس النواب التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، في 7 فبراير الجار، والذي يتناول تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث نص التعديل على تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس للحكومة.

وفي حال أيّد أعضاء مجلس الدولة التعديل، الذي يعتبره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سيجري تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، يُعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.

ورغم عدم تصويت مجلس الدولة على التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، إلا أن مجلس النواب نشر اليوم التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، وذلك في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس (الثالث من شهر شعبان 1444.هجري الموافق 23 فبراير 2023؛ متضمنا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم محلس النواب عبدالله بليحق.

محتجون ينددون بالتعديل الدستوري الثالث عشر أمام مقر مجلس الدولة في طرابلس، الخميس 23 فبراير 2023. (الإنترنت)

محتجون ينددون بالتعديل الدستوري الثالث عشر أمام مقر مجلس الدولة في طرابلس، الخميس 23 فبراير 2023. (الإنترنت)