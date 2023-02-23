ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية...

ارتفع سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.
وزاد سعر اليورو إلى 5.42 دينار مقابل 5.41 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين ثبت سعر الدولار عند 5.11 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.
سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب، واستقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 224 دينارا للغرام.
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