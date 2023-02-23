ارتفاع اليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.42 دينار مقابل 5.41 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين ثبت سعر الدولار عند 5.11 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار.