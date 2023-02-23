السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.12 دينار مقابل 5.13 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وزاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.53 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار من 0.69 دينار أمس.