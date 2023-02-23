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حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 10:58 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 23 فبراير 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تنشط الرياح من مساء الغد على المناطق الغربية، مما تسبب في إثارة الأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة الجوية بين 21 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية تتكاثر أحيانا يوم السبت، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
السماء صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، خصوصا على الخليج وسهل بنغازي، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا بداية من يوم الغد، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

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