«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من أجدابيا إلى شحات ليلا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من أجدابيا إلى شحات ليلا جراء ظهور ضباب خفيف.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية اليوم على الساحل من شحات إلى طبرق، بينما تكون جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب خفيف الليلة على الساحل من أجدابيا إلى شحات.
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