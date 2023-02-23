«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من أجدابيا إلى شحات ليلا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من أجدابيا إلى شحات ليلا جراء ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 0.75 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقدات.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.