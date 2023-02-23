ضبط مطلوب في جرائم سرقة وإيذاء واتجار بالمخدرات ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الحدائق في مدينة بنغازي مطلوبا على ذمة تسع قضايا «اتجار بالمخدرات وإيذاء جسيم وسرقة»، وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن.

تعود بداية الواقعة إلى صدور أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بحق المتهم المقيم في منطقة بوهديمة، حيث انتقل أعضاء التحريات بالمركز إلى المنطقة وتوصلوا إلى معلومات بشأن وجوده في منطقة سيدي يونس، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى توصل أعضاء التحريات إلى مكان المطلوب وإيقافه، حيث اعترف بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة.