انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء إن المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وليست مرتبطة بالزلازل أو تسونامي كما يتصور البعض، أو تسوِّق بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» أن «هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية، وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيرًا، وجاذبية الشمس، وحركة دوران الأرض حول محورها».

لماذا انحسرت مياه البحر المتوسط؟

وأضاف أن الأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية، والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثرًا بهذه الحركة، لافتا إلى أن هذه القوة تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض ومياه المحيطات والبحار التي تتأثر، بحيث تنجذب كتل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد، وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية.

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ولفت المركز إلى أن الشمس لها أيضًا تأثير مماثل، ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون أقل من تأثير القمر وإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، تتجمع هذه العوامل وتؤدي إلى ظاهرة المد والجزر الكبرى.

الجزر الربيعي على الشواطئ الليبية

وأشار الرمز إلى أن مجموعة من العوامل اجتمعت خلال هذه الفترة من السنة، والتي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطئ الليبية وباقي دول الجوار، وهو ما يسمى بالجزر الربيعي.

ووثق مواطنون مشاهد انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط عن الشواطئ في عدة مدن، منها مصراتة وطرابلس وبنغازي وسط ترديد مزاعم بوجود علاقة بين موجة الزلازل الأخيرة وهذه الظاهرة، وتخوفات من حدوث تسونامي.