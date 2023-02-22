  • Alwasat News
Atwasat

الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 11:55 مساء
الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط 29 سيارة مسروقة خلال ستة أيام، منذ استخدام تطبيق الاستعلام الأمني الذي فعّله مركز المعلومات والتوثيق أمس وإجراء تجارب ميدانية له.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تحريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط أربع مركبات آلية مُبلّغ عنها مسروقة من قبل مراكز الشرطة، ومُعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية.

- «الردع» يعثر على أماكن أخفت «عصابة مسلاتة» السيارات المسروقة فيها

وأضافت أن عدد المركبات التي جرى ضبطها خلال ستة أيام ارتفع إلى 29 مركبة آلية مسروقة عقب تركيب تطبيق الاستعلام الأمني الذي جرى تزويد مركبات الدوريات التابعة للإدارة.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وإحالة المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة.

إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة

السويحلي يفوز على الصداقة الفلسطيني في البطولة العربية للطائرة
غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية

غوتيريس يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ

إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ
صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال

صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر

نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي ...
الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

الولايات المتّحدة تعيد إلى اليمن 77 قطعة أثرية منهوبة
ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة

ليبيا تكتفي بميدالية فضية واحدة في أفريقية المبارزة
«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة

«فاغنر» تدعو المواطنين الروس إلى الضغط على «هيئة الأركان» لتزويدها بالذخيرة
متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار

متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين من بعض أنواع الفاكهة والخضار
تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع

تأثير التدخين السلبي على الحامل والرضع
قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية

قاض أميركي: عائلات ضحايا اعتداءات سبتمبر لا يمكنها مصادرة الأصول الأفغانية
كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج
مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات

مجلس النواب يقر قانوني الرياضة والنقابات
ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة

ضبط شخص يمزق إطارات السيارات بالسكين في مصراتة
حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات

حفتر يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي بالإمارات
عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر

عودة رواد الفضاء العالقين غير ممكنة قبل سبتمبر
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين

أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب

شاهد: «في التسعين» يكشف أزمة قيد الاتحاد ومستجدات «دورينا» وملف مدرب المنتخب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دفن 3 جثث مجهولة الهوية في درنة
دفن 3 جثث مجهولة الهوية في درنة
إتمام مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية
إتمام مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية ...
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع ...
شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة وحفتر.. موانع التوافق ومبررات المصالحة؟
شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة وحفتر.. موانع التوافق ومبررات ...
الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني
الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
«أفريكا إنتلجنس»: تحويل بنكي «مشبوه» من مؤسسة النفط لشركة «BGN» الإماراتية
«أفريكا إنتلجنس»: تحويل بنكي «مشبوه» من مؤسسة النفط لشركة ......
مؤتمر المصالحة الليبية على طاولة رئيسي الكونغو والنيجر
مؤتمر المصالحة الليبية على طاولة رئيسي الكونغو والنيجر...
الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني
الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام ......
شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة وحفتر.. موانع التوافق ومبررات المصالحة؟
شاهد في «وسط الخبر»: الدبيبة وحفتر.. موانع التوافق ومبررات ......
المزيد