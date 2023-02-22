الداخلية: ضبط 29 سيارة مسروقة منذ تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن ضبط 29 سيارة مسروقة خلال ستة أيام، منذ استخدام تطبيق الاستعلام الأمني الذي فعّله مركز المعلومات والتوثيق أمس وإجراء تجارب ميدانية له.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن تحريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنت من ضبط أربع مركبات آلية مُبلّغ عنها مسروقة من قبل مراكز الشرطة، ومُعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية.

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وأضافت أن عدد المركبات التي جرى ضبطها خلال ستة أيام ارتفع إلى 29 مركبة آلية مسروقة عقب تركيب تطبيق الاستعلام الأمني الذي جرى تزويد مركبات الدوريات التابعة للإدارة.

وأكدت الوزارة أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وإحالة المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة.

إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

إحدى السيارات المسترجعة، الأربعاء 22 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)