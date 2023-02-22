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قوة دعم المديريات توضح أسباب اشتباكات العجيلات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 08:59 مساء
قوة دعم المديريات توضح أسباب اشتباكات العجيلات (فيديو)
آمر قوة دعم المديريات المنطقة الغربية ‏العميد أشرف عيسى يتحدث عن الاشتباكات التي جرت أمس الثلاثاء بمدينة العجيلات (لقطة من الفيديو)
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كشف آمر قوة دعم المديريات المنطقة الغربية ‏العميد أشرف عيسى، الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالاشتباكات التي جرت أمس الثلاثاء بمدينة العجيلات.

وقال العميد أشرف عيسى، في تسجيل مصور عبر صفحة القوة على «فيسبوك»، إن الأمر يتعلق بـ«تشكيل عصابي»، جرى الحصول على إذن من النيابة العامة للقبض على أفراده، حيث أسفرت عمليات التتبع والتحري عن رصدهم، دون أن يشير إلى الاتهامات المتعلقة الموجهة لهم.

- اشتباكات في العجيلات.. و«الهلال الأحمر» يدعو الأهالي إلى تجنب الخروج

وأضاف أن القوات طوّقت المكان عند الساعة الثانية صباحًا، ورفضت مداهمة المنازل نظرًا لوجود عائلات، و«استمر التفاوض مع المطلوبين حتى ساعات الصباح الأولى»، قبل أن «يستنجدوا بمجموعة خارجة عن القانون تتبعهم»، ومن ثمّ بدأت الاشتباكات والرماية في أكثر من اتجاه، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخر.

اشتباكات العجيلات
وأوضح أن الاشتباكات استمرت حتى الساعة واحدة ظهرًا، وأسفرت عن القبض على ستة مطلوبين من التشكيل وفرار البقية، ويجرى ملاحقتهم.

وأمس الثلاثاء وجّه الهلال الأحمر فرع العجيلات نداء إلى سكان منطقة جنان عطية إلى تجنب الخروج في ظل اشتباكات دائرة بالمنطقة، حيث ناشد الفرع الأهالي وقتها الابتعاد عن النوافذ والأبواب.

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