برازافيل تشدّد على ثلاثة شروط لتسوية أزمة ليبيا وتكشف تطورات الوساطة الأفريقية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، إن «الوساطة الأفريقية في ليبيا بدأت تؤتي ثمارها»، عارضا في الأثناء ثلاثة شروط على الليبيين لإنجاح المصالحة الوطنية المرتقب عقدها قريبا.

وعلّق وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، في مقابلة مع موقع «أفريك انفو» الأفريقي المهتم بمتابعة شؤون القارة، على مضمون تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا الذي جرى عرضه على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع.

الوساطة الأفريقية في ليبيا

وقال جاكوسو إن التقرير وضّح أن الوساطة الأفريقية في ليبيا، مرهقة للغاية لكنها بدأت تؤتي ثمارها أخيرًا، إذ «يتزايد التزام الليبيين بفكرة المصالحة الوطنية قبل هذه الانتخابات العامة التي لا يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وعليه جرى التوصل إلى إجماع واسع إلى حد ما حول المبادرة التي اتخذها الرئيس دينيس ساسو نغيسو لتنظيم مؤتمر مصالحة شامل خلال هذا العام 2023» وفق تعبيره.

وبهدف إنجاح مهمة اللجنة، كشف وزير خارجية الكونغو برازافيل عن عمل اللجنة رفيعة المستوى على «توسيع فريقها ليشمل شخصيات ذات خبرة وذات مصداقية من أجل ضمان تمثيل جميع الدول الأعضاء في الهيكل الذي كنت أقوده في هذا المجال لعدة أشهر».

الدعم المالي للجنة الأفريقية بشأن ليبيا

كما أكد الدبلوماسي الكونغولي أنه «يجب أن يشمل تعزيز عمل الفريق الأفريقي على أرض الواقع منح موارد مالية كبيرة، لأنه حتى الآن تتحمل جمهورية الكونغو وحدها العبء المالي الناتج عن التزامها نيابة عن الأفارقة خلال جولاتها إلى ليبيا». لكنه كشف عن عزم اللجنة خلال اجتماع أديس أبابا تقديم دعم مستقبلي متعدد الأوجه ماديًا ومعنوياً لمهمتهم.

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وواصل جان كلود جاكوسو يقول إن الكونغو بصفتها رئيسة للجنة الرفيعة منذ 2016 تاريخ تعيين الرئيس دينيس ساسو نغيسو على رأسها، لعبت دورا رئيسيا في الملف الليبي بالتنسيق مع رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي مستغربا «المحاولات غير المفهومة لبعض القوى لإبعاد أفريقيا عن هذه القضية مع أن المسالة الليبية، أفريقية».

شروط تسوية الأزمة في ليبيا

وبخصوص المسائل الجوهرية التي يتعين على الأطراف الليبية الاتفاق عليها من أجل تسوية الأزمة، شدد الوزير الكونغولي على ثلاثة شروط وهي، ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وأن يتبنى الليبيون عملية المصالحة التي تقودها أفريقيا لأن «الأفارقة ليس لديهم أجندة خفية» كما يقول. فيما أكد على ضرورة الحفاظ على قدر كاف من الإجماع لمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية في الدولة، مهما كانوا في مؤتمر المصالحة والانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، أن الاتحاد الأفريقي ينظم مؤتمرا للمصالحة الوطنية بشأن ليبيا. وقال فكي محمد، في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت يومي 18 و19 فبراير في أثيوبيا، إن اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة عُقد مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف محمد للصحفيين: «التقينا بمختلف الأطراف ونعمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني الذي سيُعقد برئاسة لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو».

وجاء إعلان محمد عقب اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي حول ليبيا. وقدم الرئيس نغيسو، الذي يترأس اللجنة، تقريره إلى زعماء الاتحاد الأفريقي، الذين تبنوا فكرة «تنظيم مؤتمر وطني» شاملة للمصالحة. وقال إنه «متفائل بشأن عملية السلام».