الدبيبة يشدد على ضرورة استكمال إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة استكمال إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022، وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة، وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، اليوم الأربعاء، في وزارة التخطيط مع الوزير المكلف محمد الزيداني ووكيل الوزارة مصباح صقر، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، لمتابعة إجراءات الوزارة في إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وزير التخطيط المكلف محمد الزيداني عرض خلال الاجتماع ضوابط خطة العام 2023، والجهات التي أحالت خطتها إلى وزارة التخطيط، مؤكدًا ضرورة أن تكون التنمية العنصر الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.