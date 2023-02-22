انطلاق ورشة العمل الأولى لمحصلي الإيرادات المحلية ببلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق أول ورشة عمل خاصة بمحصلي الإيرادات المحلية وحصر الأنشطة التجارية في بلدية طرابلس، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن ورشة العمل تأتي في إطار حملة تفعيل البرنامج الوطني للإيرادات المحلية، وحضرها عدد من المسؤولين والمستهدفين والقائمين على تنفيذ الحملة.

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وأشارت الوزارة إلى حضور مدير إدارة الإيرادات المحلية بالوزارة، ومندوب عن مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، وفريق عمل البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية، وموظفي مكتب نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومنسقي الفرق المحصلين، والمحصلين، ومسؤولين عن الحرس البلدي.

ورشة العمل الأولى لمحصلي الإيرادات المحلية ببلدية طرابلس المركز. الأربعاء 22 فبراير 2023. (وزارة الحكم المحلي)