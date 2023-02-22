استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار العملات الأجنبية المتداولة في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وثبت سعر الدولار عند 5.11 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، واليورو عند 5.41 دينار.