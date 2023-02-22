استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية...

استقرت أسعار العملات الأجنبية المتداولة في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.
وثبت سعر الدولار عند 5.11 دينار، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.15 دينار، واليورو عند 5.41 دينار.
سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب، وزاد سعر كسر الذهب عيار (18) إلى 224 دينارا مقابل 223 دينارا للغرام.
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