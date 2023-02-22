شركة الكهرباء: الانتهاء من شد الأسلاك على خط «السرير - أجدابيا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال شد الأسلاك على خط نقل الطاقة «السرير - أجدابيا» جهد «400 ك.ف».

وقالت الشركة إن الخط سيتيح نقل الطاقة من محطة السرير إلى الشبكة العامة، وذلك فور الانتهاء من التشطيبات الأخيرة به، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وفي مصراتة، بدأت عملية استبدال محوّل منطقة السكت «جهد 220 ك.ف» الذي تعرض لعطل، بالتعاون بين دائرة صيانة الجهد الفائق الوسطى ودائرة الخدمات العامة الوسطى ودائرة الإنارة العامة الوسطى وإدارة التركيبات بالإدارة العامة للنقل.