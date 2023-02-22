الكيلاني تؤكد استعدادها لدعم مجمع الرعاية الاجتماعية في المرج

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، استعدادها لتوفير احتياجات مجمع الرعاية الاجتماعية الشاملة في المرج.

جاء ذلك خلال لقائها مدير المجمع عبدالحكيم الشلماني، أمس الثلاثاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقدم الشلماني شرحا عن المجمع والخدمات التي يقدمها لمواطني المنطقة التي تشمل العلاج الطبيعي وأطفال التوحد والإيواء.