باشاغا يوجه بإعداد خطة لإعادة الإعمار في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإعداد خطة وتصور متكاملين للمناطق الأكثر دمارا وبها تعداد سكاني عال في مدينة سرت.

ودعا إلى البدء بمنطقة الجيزة البحرية، على أن تشمل الأعمال إزالة الركام وصولًا إلى أعمال البناء، وتقسيم كل ذلك على مراحل، وتوضيح ما تتطلبه كل مرحلة من أموال ومدة زمنية، وتكليف عدة شركات بالتنفيذ، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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جاء ذلك خلال لقائه عميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء لجنة صندوق إعمار سرت، رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور حافظ قدور، حيث استمع باشاغا لآراء ومقترحات الحضور بشأن أعمال إعادة الإعمار.