«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج أقل من المتر الواحد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية غدا، سرعتها بين 05 و10 عقدات.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.