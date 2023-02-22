«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، اليوم الأربعاء.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج أقل من المتر الواحد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح متغيرة الاتجاه تتحول تدريجيا إلى جنوبية غربية غدا، سرعتها بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر بين الحين والآخر.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا غدا إلى جنوبية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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