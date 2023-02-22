السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.83 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وانخفض سعر اليورو إلى 5.13 دينار مقابل 5.14 دينار أمس.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار من 0.70 دينار أمس.