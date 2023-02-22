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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 09:21 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 22 فبراير 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في معظم مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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