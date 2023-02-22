الصور يستعرض مع المشري وشكشك تحقيقات النيابة حول وقائع الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض النائب العام المستشار الصديق الصور، الثلاثاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام إزاء وقائع الفساد.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن الاجتماع الذي عُقد في مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء، تناول وقائع الفساد التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

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وأضاف البيان أن اللقاء ناقش المواضيع ذات الطابع المشترك، وعلى الأخص، تلك المتصلة بالنشاط التشريعي.

وخلال الأشهر الماضية، دأب مكتب النائب العام على إعلان وقائع فساد في عدة جهات ومؤسسات رسمية، انتهت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتحريك دعاوى ضد آخرين.

اجتماع للمستشار الصديق الصور وخالد المشري وخالد شكشك في مكتب النائب العام، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)

اجتماع للمستشار الصديق الصور وخالد المشري وخالد شكشك في مكتب النائب العام، الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 (مكتب النائب العام)