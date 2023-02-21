الكهرباء: بدء تأهيل وحدتين بمحطة شمال بنغازي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، بدء تأهيل الوحدتين الثانية والسادسة بمحطة شمال بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد توفير قطع الغيار التي تحتاجها المحطة، ضمن الجهود المبذولة لتجديد وضعية محطات الإنتاج دعمًا للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها.

معدات وقطع غيار جديدة موردة من شركة «GE» الأميركية

وأضافت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المعدات وقطع الغيار المخصصة للدورة المزدوجة الموردة من شركتي «سيمنس» الألمانية و«GE» الأميركية وصلت محطة شمال بنغازي.

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وأوضحت أن المعدات الجديدة تستعمل في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية من قِبل شركة «GE» الأميركية والوحدة الغازية السادسة من قِبل شركة «سيمنس» الألمانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

المواد الموردن لمحطة شمال بنغازي، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المواد الموردن لمحطة شمال بنغازي، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)

المواد الموردن لمحطة شمال بنغازي، الثلاثاء 21 فبراير 2023 (الشركة العامة للكهرباء)