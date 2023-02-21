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ديوان المحاسبة يكشف إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 07:00 مساء
ديوان المحاسبة يكشف إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
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كشف ديوان المحاسبة أن الاجتماع الحكومي الذي عُقِد صباح اليوم الثلاثاء بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي «خلص إلى إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه، أو إضافة الاختصاص للمجلس المشكل للطاقة لدراسة الوضع القائم، ووضع خطة استراتيجية لمشروعات الإمداد المائي، باعتباره أحد أركان الأمن القومي»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

وشارك رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع الموسع الذي ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزراء الموارد المائية طارق بوفليقة، والمالية خالد المبروك، والتخطيط المكلف محمد الزيداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر، وعدد من المسؤولين من الجهات ذات الصلة بملف المياه.

مشاكل ومعوقات الإمداد المائي في ليبيا
وقال ديوان المحاسبة إن الاجتماع الحكومي خُصِّص لمناقشة «المشاكل والمعوقات التي تواجه الإمداد المائي للدولة» ولمتابعة خطة جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي للعام 2023، والمشاكل التي تواجه أجهزة الدولة الخاصة بالإنتاج والإمداد وتوزيع المياه، وهي جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه، والشركة العامة لتحلية المياه، بالإضافة إلى مناقشة سعر التكلفة الحقيقي للمتر المكعب والمخصصات المالية للدعم.

- اتفاق على استكمال مشاريع النهر الصناعي وإصلاح الآبار وتشكيل لجنة لوضع رؤية لملف المياه
- الدبيبة يبحث مشكلات النهر الصناعي بحضور الكبير وشكشك

واتفق المشاركون في الاجتماع «على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة بجهاز النهر وإصلاح الآبار العاطلة، وتشكيل لجنة عاجلة من كافة الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية واضحة لملف المياه» وفق منصة «حكومتنا».

مصادر تمويل مشروعات المياه
وأضافت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أشادا في كلمتهما، بأهمية الاجتماع الذي لم ينعقد منذ سنوات، وأكدا ضرورة أن يكون ملف المياه أساسيًا في ميزانية التنمية 2023، وفق أولويات مهمة وواضحة.

وفيما يخص مصادر التمويل لمشروعات المياه، أشارت منصة «حكومتنا» إلى أن الحاضرين أكدوا أن القوانين ذات العلاقة بملف المياه جرى تعديلها بالقانون رقم (5) لسنة 2003 الذي ينص على توفير مخصصات مالية من باب التنمية لصالح مشروعات النهر الصناعي.

الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
الاجتماع الحكومي لمتابعة معوقات عمل جهاز النهر الصناعي، الثلاثاء 21 فبراير 2023. (ديوان المحاسبة)
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