نقابة عمال شركة رأس لانوف تطالب بإضافة حافز الأداء إلى المرتب الأساسي

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت نقابة عمال شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز الشركة بإضافة حافز الأداء إلى المرتب الأساسي، مضيفة أن العاملين استبشروا خيرا بالإدارة الحالية بعد تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 67%.

وقالت النقابة، في بيان أمس الإثنين، إنها فوجئت بصدور قرار الشركة رقم (33) لسنة 2023 بعدم إضافة الحافز، داعية إلى إعادة النظر في القرار لتأثيره مباشرة على الحوافز المادية المقدمة للعاملين، وإعادة النظر في القرار رقم (55) لسنة 2021 الخاص بصرف علاوة سنوية تراكمية؛ ليشمل الموظفين كافة، حيث إن العاملين من الفئات الأساسية والتنفيذية غير مشمولين، وكانوا في انتظار تضمينهم في هذا القرار.

النقابة تحذر من الانقسام

وأضاف البيان أن أحد أهم الأسباب في ضياع حقوق الموظفين وعدم ضمهم في بعض القرارات هو غياب وجود صوت موحد لهم، وأن الانقسام الحاصل بين الأجسام النقابية والاتحادات العمالية أدى إلى الابتعاد عن أهدافها الأساسية.

ودعت النقابة الجميع إلى الوقوف صفا واحدا ونبذ الخلافات الثانوية، مطالبة النقابات والاتحادات العمالية بإصدار البيانات لتوضيح هذه الأمور للمؤسسة الوطنية للنفط.