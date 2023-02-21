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السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 11:55 صباحا
السوق الرسمية: استقرار أسعار العملات الدولية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقرت أسعار أبرز العملات الدولية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات، أمس الإثنين.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.79 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما هبط الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.55 دينار، أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

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