«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر الليل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من بنغازي إلى طبرق آخر الليل، نتيجة ظهور شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقدات.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي صباح الباكر على الساحل من الخمس إلى سرت.