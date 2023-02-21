حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 21 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الأجواء على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

لسماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.