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النيابة العامة تأمر بحبس وكيل وزارة الصحة في «الحكومة الموقتة» وموظفين بمستشفى قمينس احتياطيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 02:07 صباحا
النيابة العامة تأمر بحبس وكيل وزارة الصحة في «الحكومة الموقتة» وموظفين بمستشفى قمينس احتياطيا
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس وكيل وزارة الصحة في الحكومة الليبية الموقتة، وعدد من موظفي مستشفى قمينس، بتهمة الاختلاس لوازم تسيير عمل المختبرات الطبية.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك» بأن وكيل نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف – بنغازي، مارس الإجراءات التي استلزمها تحقيق واقعات اختلاس لوازم تسيير عمل المختبرات الطبية في مستشفى قمينس.

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وأضاف أن «التحقيقات المجراة في مواجهة وكيل وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، وسلف مدير المستشفى، ورئيس قسم المختبرات الطبية، ومسؤول الشؤون المالية والإدارية، عن صحة واقع سوء سلوكهم الوظيفي».

وأفاد البيان أن المتهمين «تعمدوا التصرف في بعض المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتسيير العمل دون وجه حق، فأسهم سلوكهم في تحقق نفع غير مشروع لأنفسهم وغيرهم، وإلحاق الضرر بالمال العام، والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة، وبذلك أمر المحقق بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق».

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