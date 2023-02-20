  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ومن المستفيد؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 09:47 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ومن المستفيد؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين 20 فبراير 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على ملابسات إطلاق عبدالله منصور، أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، والذي توجّه مساء أمس الأحد إلى النيجر، على متن طائرة خاصة، وهي عملية الإطلاق التي قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنّها جاءت «ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية».

في الأثناء، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف المعنية للإفراج عن عبدالله منصور».

- إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
- الدبيبة يشكر النائب العام والمدعي العسكري بعد إطلاق عبدالله منصور
- المنفي يعلن وساطته في إطلاق عبدالله منصور
- عبدالله منصور يصل النيجر (صور)

وعبدالله منصور كان قياديًا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».

وفتح البرنامج نقاشًا حول توقيت إطلاق منصور، والجهات أو الأشخاص الواقفين وراء ذلك، وطبيعة الاستفادة من تلك الخطوة، وذلك في حوار مع كل من: رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود، ورئيس رابطة شهداء سجن أبو سليم فتحي تربل.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
">- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023

«المركزي» يدرس التوسع في مشروعات الدفع الإلكتروني خلال 2023
شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا

شاهد: إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض بعد 13 يوما في تركيا
«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس

ضبط متهم بارتكاب 4 جرائم قتل في طرابلس
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الإفتاء»: الثلاثاء بداية شهر شعبان في ليبيا
«الإفتاء»: الثلاثاء بداية شهر شعبان في ليبيا
وصول فريق الإنقاذ الليبي بعد انتهاء مهمته في تركيا
وصول فريق الإنقاذ الليبي بعد انتهاء مهمته في تركيا
وفد رسمي يطلع باتيلي على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات و3 ملفات
وفد رسمي يطلع باتيلي على جهود حكومة الوحدة بشأن الانتخابات و3 ...
شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي التكنولوجي في مصراتة
شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي التكنولوجي في...
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
المنفي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام
المنفي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات ......
الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ودعم الجيش
الحداد يناقش مع وفد من السفارة البريطانية التعاون المشترك ......
شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ومن المستفيد؟
شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن ......
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة
اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة...
شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي التكنولوجي في مصراتة
شركة الحديد والصلب: إمكانية تخصيص فرع للقطب الصناعي ......
المزيد