شاهد في «وسط الخبر»: عبد الله منصور طليقًا.. لماذا؟ ومن الراعي؟ ومن المستفيد؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على ملابسات إطلاق عبدالله منصور، أحد القيادات الأمنية والإعلامية في النظام السابق، والذي توجّه مساء أمس الأحد إلى النيجر، على متن طائرة خاصة، وهي عملية الإطلاق التي قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنّها جاءت «ضمن مساعي المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية».

في الأثناء، وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الشكر للنائب العام والمدعي العسكري على «استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف المعنية للإفراج عن عبدالله منصور».

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وعبدالله منصور كان قياديًا في جهاز الأمن الخارجي، وتولى منصب رئيس «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية»، وشركة الخدمات الإعلامية، وكان من الشخصيات القريبة من العقيد معمر القذافي، ممن يسمونهم «رجال الخيمة».

وفتح البرنامج نقاشًا حول توقيت إطلاق منصور، والجهات أو الأشخاص الواقفين وراء ذلك، وطبيعة الاستفادة من تلك الخطوة، وذلك في حوار مع كل من: رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة أولاد سليمان السنوسي مسعود، ورئيس رابطة شهداء سجن أبو سليم فتحي تربل.

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