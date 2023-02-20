اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الإثنين، اكتشاف مقبرة جديدة بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة.

وأكدت الهيئة، في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، أن الفرق التابعة لها ستبدأ عمليات انتشال الجثث من الموقع غدًا الثلاثاء.

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وتجري النيابة العامة تحقيقات حول المقابر الجماعية التي يجري اكتشافها، وتستمع لأسر الضحايا، بينما تواجه «مليشيا الكاني» اتهامات بتصفية المئات من المدنيين اتصالًا مع المقابر التي جرى اكتشافها في ترهونة.